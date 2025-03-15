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Мир

Трамп назвал свое обещание быстро закончить войну в Украине «сарказмом»

13:26 15.03.2025

Президент США Дональд Трамп публично отказался считать свое предвыборное обещание быстро закончить войну между Россией и Украиной серьезным заявлением, об этом он рассказал в интервью журналистке Шэрил Эткиссон на YouTube-канале Full Measure.

Трамп заявил, что его обещание закончить войну за 24 часа произносилось с «некоторым сарказмом», а на самом деле он хотел сказать, что хочет завершения конфликта между Россией и Украиной. Президент США отказался подробно прокомментировать свои личные переговоры с Владимиром Путиным и назвал дату, в которую следует ожидать появления новой информации о ходе переговорного процесса.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
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Политик уверен, что 17 марта мир «узнает немного больше» об обсуждении вопроса о прекращении огня, и надеется, что новости будут хорошими. Трамп снова отказался дать прямой ответ на вопрос о своих действиях в случае отказа Путина от перемирия. Он заявил лишь, что такое решение станет «плохой новостью для всего мира».

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В 2024 году Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну между Россией и Украиной за 24 часа после своего вступления в должность. Он утверждал, что способен сделать это, организовав переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отношения с которыми Трамп считал хорошими.

После избрания президентом Трамп публично называл иные сроки возможного урегулирования конфликта — за две недели до вступления в должность он выразил надежду, что войну можно закончить за полгода. Однако ранее политик не комментировал свое предвыборное обещание и не рассказывал, почему его не удалось выполнить.

На данный момент Эткиссон опубликовала лишь часть материала из своего интервью с Трампом, полная версия будет доступна 16 марта.

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