Медбрата обвинили в убийствах спящих пациентов

Сотруднику больницы Рейн-Маас в немецком городе Вюрзелен предъявили обвинение в девяти убийствах и в 34 покушениях на убийство пациентов, сообщает региональная газета Aachener Zeitung со ссылкой на следственные документы и материалы судебного разбирательства. Чтобы совершить эти действия, ему понадобилось чуть больше четырех месяцев.

44-летний обвиняемый работал в паллиативном отделении, он вводил пациентам слишком большие дозы седативных и обезболивающих препаратов во время ночных смен. Журналисты уточняют, что среди его 43 жертв были не только неизлечимо больные люди, но и пациенты с положительной динамикой лечения, которые готовились к выписке из больницы.

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Медбрат заявил, что занимался этим, чтобы обеспечить себе «спокойные ночные смены». Сторона обвинения отметила, что часть его жертв получила избыточную дозу лекарств во время сна. Обвиняемый работал в больнице с 2020 по 2024 годы, его отстранили от рабочих обязанностей после внутренней проверки.

Предъявленные обвинения при этом касаются только эпизодов, произошедших с конца декабря 2023 года по начало мая 2024 года. Немецкие правоохранители изначально предъявили обвинение в пяти убийствах и 25 покушениях на убийство за четыре месяца работы медбрата в больнице, но после изучения похожих случаев смертей и внезапного ухудшения здоровья список эпизодов дела был расширен. Для расследования пришлось провести эксгумацию тел бывших пациентов больницы.

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Сейчас следствие изучает весь период работы обвиняемого в больнице с 2020 года, Aachener Zeitung сообщает, что из архива медучреждения изъяты более 100 дел пациентов. Журналисты отмечают, что после завершения расследования медбрат может оказаться в списке самых известных серийных убийц современной Германии.