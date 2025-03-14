Лукашенко рассказал о тайном разговоре Путина с представителями Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1», заявил, что Владимир Путин тайно созвонился с представителями Украины.

Об этом Лукашенко рассказал, отвечая на вопрос Скабеевой о наличии или отсутствии в Европе договороспособных людей. По мнению президента Беларуси, в Евросоюзе нет таких людей. В качестве примера он привел Украину.

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«Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», — заявил Лукашенко.

Никаких других подробностей, в частности с кем именно и когда состоялся разговор, он не привел. По его мнению, представители Украины хотели поговорить с Путиным «тайком, чтобы журналисты не узнали».

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Также Скабеева спросила у Лукашенко об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. ​​«Володя как сын мне был. Но поступил, как гнида», — ответил глава Беларуси.

Ранее в Москве состоялись переговоры Лукашенко и Путина. На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что он поддерживает предложение о 30-дневном перемирии в Украине, однако добавил, что ряд вопросов в связи с этим остаются нерешенными. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что слова Путина о перемирии «многообещающие, но неполные».

После этого состоялась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, на которой Путин передал Трампу «информацию и дополнительные сигналы». Утром 14 марта Уиткофф улетел из России.