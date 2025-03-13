Трамп отреагировал на слова Путина о перемирии с Украиной

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Владимира Путина о том, что он согласен с предложением о прекращении огня в Украине, «многообещающим, но неполным», передает The Guardian.

Такое мнение Трамп высказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Президент США добавил, что он готов поговорить с Путиным по телефону — ранее о готовности к созвону говорил и Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко. Также Трамп выразил надежду, что «Россия поступит правильно», и заявил, что будет «очень разочарован», если предложение о прекращении огня не будет принято.

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Кроме того, Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не намерена нападать на союзников США. «Этого не произойдет. Мы сделаем так, чтобы этого не произошло», — заявил президент страны.

Также Трамп рассказал, что во время переговоров его делегация поднимала вопрос о том, какие территории Украина сохранит за собой, а какие ей придется передать России.

«Мы обсуждали с Украиной территории, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все другие элементы финального соглашения. Речь в том числе идет об одной электростанции, знаете, очень большой электростанции», — заявил Трамп. СМИ предположили, что речь идет о Запорожской АЭС.

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По словам президента США, у него есть «рычаги влияния» на Россию, однако он не хотел бы их использовать сейчас. О чем именно идет речь, Трамп не пояснил. Он также заявил, что в случае заключения мирного договора между Россией и Украиной, никто «не захочет вернуться к стрельбе». Ранее о возможном возобновлении войны в обозримом будущем сообщал Washington Post со ссылкой на документ, разработанный Пятой службой ФСБ.

Далее Трамп отметил, что опасения по поводу того, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО, «необоснованны». «Когда [мирное соглашение] будет подписано, все захотят пойти домой и отдохнуть. <…> И мы сделаем так, чтобы этого не произошло», — заявил Трамп.

Ранее Владимир Путин заявил, что он согласен с идеей 30-дневного перемирия, однако у него остаются вопросы о том, как именно оно будет организовано.