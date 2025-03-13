Туристку захотели лишить визы за видео с вомбатом

Власти Австралии проверяют законность выдачи визы американской блогерше Сэм Джонс, опубликовавшей у себя в тиктоке ролик с визжащим и вырывающимся из рук вомбатом, сообщила The Guardian. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что женщина «возмутительно разлучила» вомбата с матерью, и посоветовал тиктокерше попытаться взять на руки детеныша крокодила.

В ролике, который опубликовала американская туристка из штата Монтана, видно, как она хватает с обочины дороги зверька и несет к машине. Взрослый вомбат сначала бежит за девушкой, но потом поворачивает назад. «Я поймала малыша-вомбата», — говорит женщина собеседнику-мужчине, наблюдая за шипением и визгами животного. Через несколько секунд ролика Джонс произносит «мама вон там, и она в бешенстве», а затем опускает вомбата на асфальт у края шоссе.

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Ролик завирусился в соцсетях и вызвал критику в комментариях, пишет The Guardian.

«Для всех, кто волнуется и недоволен — я держала ребенка осторожно ОДНУ минуту, а затем отпустила обратно к маме», — процитировало издание оправдания блогерши в комментариях. В итоге Джонс закрыла свои аккаунты в тиктоке и инстаграме, видео из ее соцсетей опубликовали австралийские СМИ, например, телеканал 10 News First.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что ведомство намерено проверить, было ли нарушено иммиграционное законодательство при выдаче визы Джонс. «Учитывая уровень проверки, с которой она столкнется, если снова попросит визу, я удивлюсь, если она решится на это», — сказал чиновник.

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Премьер-министр страны Энтони Альбанезе предложил Джонс «провернуть подобное с другими австралийскими животными». «Заберите у матери детеныша крокодила и посмотрите, что из этого выйдет. Возьмите другое животное, которое действительно может дать отпор, — вместо того, чтобы красть детеныша вомбата у его матери», — заявил председатель правительства.

Старший научный сотрудник австралийского отделения Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Ди Эванс увидела в поведении американской туристки «вопиющее пренебрежение» местной дикой природой. Эванс назвала поступок тиктокерши бездушным. «Изъятие детенышей у матери крайне неприятно, и любая разлука вредна. На видео видна крепкая материнская связь», — сказала ученая в разговоре с The Guardian.

В Австралии водятся три вида вомбатов. Пойманный Джонс зверь был идентифицирован как голоносый вомбат — этот вид не находится под угрозой исчезновения, сообщила The Guardian со ссылкой на экспертов.