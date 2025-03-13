Спортивное приложение заблокировало пользователей за пробежки по Северной Корее

Американский сервис для отслеживания активности спортсменов Strava заблокировал пользователей, поделившихся маршрутами пробежек по территории Северной Кореи, сообщила Би-би-си. О случаях бана стало известно благодаря публикации в блоге о триатлоне DC Rainmaker.

Одна из пользовательниц совершила пробежку во время поездки в Северную Корею, а по возвращению домой поделилась трекингом со Strava при помощи своих часов. Еще одного пользователя забанили за виртуальную пробежку по КНДР, которую тот совершил на своей беговой дорожке в другой стране. Этот аккаунт компания позднее разблокировала, уточнила Би-би-си.

В Strava причиной прекращения действия учетных записей пользователей назвали санкции США против Северной Кореи. Эти санкции запрещают американским компаниям предоставлять КНДР свои онлайн-сервисы. Когда именно Strava начала отмечать пробежки по территории Северной Кореи как повод бля блокировки, Би-би-си выяснить не удалось.

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Автор поста в блоге DC Rainmaker рассказал, что одна из забаненных пользователей работает над докторской диссертацией о Северной Корее и во время поездки совершила пробежку, которую отметило у себя мобильное фитнес-приложение Garmin Connect, синхронизированное со Strava.

«Если пользователь загружает активность с данными GPS, указывающими на Северную Корею, эта активность скрывается, учетная запись автоматически приостанавливается, а пользователь получает уведомление. Если пользователь считает, что блокировка была произведена по ошибке — например, из-за неверных данных GPS, — он может связаться с нашей командой», — процитировал автор поста в DC Rainmaker сообщение службы поддержки Strava.

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Автор поста рассказал, что иностранцы регулярно участвуют в спортивных мероприятиях, организованных властями Северной Кореи. Блогеру известно о Пхеньянском марафоне, который регулярно проводится вот уже несколько десятилетий, а в забеге ежегодно принимают участие более тысячи граждан других стран, например, посол Великобритании в Северной Корее.

В 2018 году издание North Korea Tech писало, что Strava показывает как наиболее популярные маршруты для пробежек в Северной Корее маршруты по дипломатическому кварталу Пхеньяна и окрестности нескольких отелей.

В октябре 2024 года французская Le Monde смогла с помощью записей пробежек на платформе Strava отследить активность охранников Владимира Путина.