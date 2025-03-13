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Мир

Использование огнетушителей связали с опухолью мозга

14:49 13.03.2025

Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения обнаружили, что частое использование огнетушителей может вызывать у пожарных развитие опухоли мозга, связанной с воздействием веществ, входящих в состав средств для пожаротушения. Результаты своего исследования медики опубликовали в журнале Cancer.

Медики сравнили глиомы в головном мозге 17 пожарных со средним стажем работы 22 года и 18 человек, не связанных с тушением пожаров. В ДНК клеток опухолей у пожарных было больше мутаций, связанных с воздействием галогеналканов.

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Похожие изменения ученые также обнаружили среди представителей других профессий людей, которые могли подвергаться воздействию галогеналканов. Ими оказались рабочие верфей и маляры. Галогеналканы входят в состав антипиренов — веществ для замедления горения, смесей для огнетушителей и аэрозольных баллонов.

Руководитель исследования Элизабет Клаус заявила, что эти выводы «интригуют», потому что могут помочь защитить пожарных и представителей других профессий от воздействия вредных веществ. При этом она добавила, что эти результаты необходимо подтвердить на более крупных выборках. Также ее группа планирует более подробно изучить влияние галогеналканов на представителей других профессий.

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В основном развитие глиомы связывают с процессом старения, отмечают ученые. Они сообщили, что это самая распространенная злокачественная опухоль головного мозга с высоким уровнем смертности. Авторы исследования считают, что анализ генома и статистики заболеваемости поможет более точно оценивать риск глиомы, связанный с внешними воздействиями.

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