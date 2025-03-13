Мужчину обвинили в рассылке военным бомб под видом парфюмерии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась о предотвращении серии покушений на участников войны в Украине и госслужащих. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там рассказали, что в аэропорту Челябинска в ходе досмотра почтовых посылок были обнаружены пять самодельных взрывных устройств, замаскированных под парфюмерные наборы. По словам взрывотехников, бомбы должны были взорваться при вскрытии упаковки. Получателями опасных посылок были указаны военные и представители власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

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Кроме того, там же в Челябинске был обнаружен тайник, в котором находились еще четыре самодельных бомбы. В ФСБ убеждены, что они предназначались для военных, которые живут в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Позже отправителя посылок задержали в Первоуральске. Им оказался мужчина 2003 года рождения, чье имя не называется. В ЦОС ФСБ отметили, что после того, как задержанный выполнил задание, полученное от украинских спецслужб, его вербовщики не выплатили ему вознаграждение и перестали выходить на связь. Как утверждают в спецслужбе, кроме рассылки бомб, задержанный занимался сбором информации о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

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ЦОС ФСБ также опубликовал видео задержания и допроса подозреваемого. На кадрах молодой человек, чье лицо заблюрено, дает признательные показания, рассказывая, как был завербован украинскими спецслужбами в одном из мессенджеров.