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Общество

В России захотели ввести самозапреты покупок на маркетплейсах

13:50 12.03.2025

Минэкономразвития поддержало идею эксперимента с внедрением функции «самозапрета» или лимита на покупки на маркетплейсах, таких как Ozon или Wildberries. Об этом говорится в ответе министерства на депутатское обращение, который публикует РИА «Новости».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести подобную функцию на маркетплейсах, отметив, что таким образом можно уберечь людей от импульсивных покупок.

В ответе министерства говорится, что ведомство концептуально поддерживает инициативу Даванкова и готово «принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем». Там также отмечается, что эксперимент позволит оценить эффективность и перспективность этой идеи. 

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«Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маркетплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ», — отмечается в письме.

В начале марта в России вступил в силу закон о праве россиян самостоятельно установить запрет на получение кредитов, инициатором которого был Центробанк. Запретить себе брать кредиты теперь можно через сервис «Госуслуги», а осенью эта услуга также будет доступна посетителям многофункциональных центров. 

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По данным Минцифры, за 10 дней работы услуги, которая была запущена 1 марта,  самозапрет на кредиты и займы на Госуслугах оформили уже 5 миллионов человек.

Новой услугой воспользовались также телефонные мошенники и «потребители-экстремисты». Первые разработали новую схему обмана граждан, в которой жертву убеждают, что самозапрет был оформлен неверно, а вторые — оформляют самозапрет, а затем сразу же берут кредит, который не собираются выплачивать из-за новой функции. 

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