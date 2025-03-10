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Общество

Самозапрет на кредиты стал орудием потребительских экстремистов

11:01 10.03.2025

Часть россиян, оформивших для себя самозапрет на кредиты, пытаются использовать его для незаконного обогащения. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителей ряда российских банков и микрофинансовых организаций (МФО).

По их словам, по последним данным, от одного до трех процентов процентов граждан, которые подают заявки на кредит или микрозайм, перед этим оформили себе самозапрет на получение кредитов на «Госуслугах». 

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Как утверждает генеральный директор МФО «Займер» Роман Макаров, многие россияне попытались злоупотребить самозапретом на кредиты для незаконного обогащения. Для этого они сначала оформляют его на «Госуслугах», а затем сразу подают заявки на получение займа. Таким образом они пытаются воспользоваться небольшой задержкой, которая существует между формальным оформлением самозапрета и его фактическим вступлением в силу.

Если им удается получить кредит, то они отказываются его возвращать, ссылаясь на оформленный ранее самозапрет. Таким образом, по словам Макарова, новый способ защиты прав российских потребителей стал новым орудием в руках потребительских экстремистов. При этом он отметил, что как правило попытки так обогатиться предпринимают молодые мужчины в возрасте от 20 до 27 лет.

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Несмотря на то, что о поступлении заявок на получение займов от граждан, оформивших самозапрет на кредиты, заявили все опрошенные изданием представители банков и МФО. В Банке России сообщили, что не получали жалоб от участников рынка на подобные случаи.

Возможность установить себе запрет на получение кредитов и займов с помощью соответствующей функции на портале «Госуслуги» появилась у россиян 1 марта. По данным Объединенного кредитного бюро, за первые пять дней работы сервиса этой возможностью воспользовались порядка 3,6 миллиона человек. В то же время шесть с половиной тысяч россиян успели всего за несколько дней сначала установить себе самозапрет на кредиты, а затем снять его.

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