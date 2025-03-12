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Мир

Мужчина оформил на работу сотрудников-призраков и присвоил себе миллионы долларов 

17:19 12.03.2025

В Китае менеджер по персоналу сфабриковал документы для 22 несуществующих сотрудников и присвоил себе 2,2 миллиона долларов США. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ян работал в компании по предоставлению трудовых услуг в Шанхае. Он отвечал за управление платежными ведомостями людей, которые работали в технологической компании. 

Однажды Ян обнаружил, что у него были единоличные полномочия по трудоустройству сотрудников, а в компании, в которой он работал, не было процедуры проверки выплаты зарплаты. Тогда менеджер завел трудовую книжку на несуществующего сотрудника по фамилии Сунь и подал от его имени заявку на получение зарплаты.

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Заявку одобрили и Ян перевел ее на банковскую карту, находящуюся под его контролем. Когда компания, предоставляющая услуги по трудоустройству, заметила, что зарплата не была перечислена на счет «нового сотрудника», Ян заявил, что технологическая компания задержала выплату.

По данным издания, афера затянулась на восемь лет. Всего с 2014 года менеджер сфабриковал документы на 22 несуществующих сотрудника и присвоил себе зарплату и выходные пособия на общую сумму 16 миллионов юаней (2,2 миллиона долларов США). 

Обо всем этом стало известно лишь в 2022 году, когда финансовый отдел технологической компании случайно обратил внимание на то, что некий сотрудник по фамилии Сунь имел идеальную посещаемость и своевременно получал зарплату. При этом, ни руководство, ни сотрудники никогда не видели его в офисе. Тогда финотдел обратился в полицию, которая и начала расследование.

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Дело дошло до суда. Менеджера приговорили к десяти годам и двум месяцам тюремного заключения за растрату. Его также лишили политических прав на один год и обязали вернуть 1,1 миллиона юаней (152 тысячи долларов США) похищенных средств. Его семья возместила еще 1,2 миллиона юаней (165,2 тысячи долларов США).

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