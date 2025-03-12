Мужчины насиловали своих дочерей и снимали это на камеру

В Японии арестовали семерых мужчин, которых подозревают в сексуализированном насилии над собственными дочерьми и обмене детской порнографией в групповом чате. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

Mainichi News со ссылкой на анонимные источники в следственных органах сообщило, что подозреваемые в возрасте от 30 до 50 лет совершили сексуализированное насилие с проникновением над своими биологическими и приемными дочерьми. По версии следствия, один из подозреваемых изнасиловал свою дочь, когда ей было всего три года.

«Если ты расскажешь маме, то не сможешь больше быть с папой. Сможешь сохранить наш секрет?» — заявил один подозреваемых на записи, которой он поделился в групповом чате.

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Первоначальное расследование показало, что групповой чат был создан в декабре 2023 года. Впоследствии к группе присоединились более десяти человек. Власти считают, что целью группы был «исключительно обмен непристойными кадрами и изображениями насильственных действий».

Администратором группы следователи назвали мужчину в возрасте 40 лет.

По данным полиции префектуры Аити в центральной части Японии, четверо арестованных снимали сексуализированные преступления на видео и обменивались ими в групповом чате. Аналогичные материалы были обнаружены еще у троих подозреваемых.

Сообщается, что первого подозреваемого арестовали еще в ноябре 2024 года. Во время досмотра его телефона был обнаружен групповой чат, что позволило следователям раскрыть более широкий круг преступлений.

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Согласно японскому законодательству, любому, кто вступает в половую связь с девочками младше 13 лет, грозит не менее пяти лет тюрьмы. Кроме этого, производство, поставка или хранение детской порнографии наказывается тюремным заключением сроком до трех лет или штрафом в размере трех миллионов иен (20 тысяч долларов США).

Доктор Канако Ито, регулярно оказывающая помощь пострадавшим от сексуализированного насилия, заявила общественной телерадиокомпании NHK, что преступления против половой неприкосновенности детей очень трудно раскрыть, потому что их совершают близкие родственники.

«Жертвы не могут никому рассказать, потому что не понимают, что с ними делают. Они не понимают, что это насилие и это неправильно», — сказала она.

Эксперт утверждает, что иногда подобные преступления могут быть выявлены врачами во время медосмотров.

