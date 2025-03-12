ЕС решил «ответить кувалдой» в торговой войне с США

Брюссель объявил об ответных мерах на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в 25% на сталь и алюминий. Контрмеры могут затронуть экспорт товаров из США на сумму до 26 миллиардов евро, пишет Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ответные меры на необоснованные американские пошлины «сильными, но пропорциональными». «Поскольку США применяют тарифы на сумму 28 миллиардов долларов, мы отвечаем контрмерами на сумму 26 миллиардов евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — пояснила она, добавив, что ответные тарифы будут вводить в два этапа и окончательно они вступят в силу 13 апреля.

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Так, с 1 апреля заработают повышенные пошлины, в частности, на поставки американских мотоциклов Harley-Davidson, бурбона и джинсов, на общую сумму восемь миллиардов евро. Позже Евросоюз планирует ввести дополнительные тарифы на сумму более 18 миллиардов евро, но они еще потребуют согласования стран-членов ЕС.



«Тарифы — это налоги. Они вредны для бизнеса, а особенно для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок и вносят неопределенность для экономики», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен Она также предупредила о росте цен и ухудшении ситуации с рабочими местами как в Европе, так и в США и подчеркнула, что ЕС «сожалеет об этой мере».

В свою очередь, один из представителей европейской сталелитейной промышленности, как пишет Politico, заявил, что Брюссель в вопросе контрмер «будет использовать кувалду, так как Трамп им надоел».

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Издание отмечает, что блок из 27 европейских стран, общий рынок которых охватывает 450 миллионов человек, хочет послать недвусмысленный сигнал о том, что Европа серьезно настроена защищать свои экономические интересы, если Трамп начнет полномасштабную торговую войну.

Пока американские пошлины на сталь и алюминий сильнее всего ударят по Канаде и Мексике, отмечает Politico, добавляя, что ЕС стоит на третьем месте по поставкам стали в США. Кроме того, Брюссель опасается, что дальнейшие «взаимные» пошлины, которыми угрожает Трамп, в случае их реализации ударят по экспорту автомобилей, фармацевтических препаратов и продуктов питания.

12 марта вступили в силу введенные Трампом 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия. Bloomberg подчеркивает, что для Европы новые тарифы оказались почти в четыре раза выше тех, что действовали во время первого президентского срока Трампа. Тогда он тоже ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий в общей сложности на семь миллиардов долларов.