Экс-президента Грузии приговорили к 9 годам тюрьмы

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате около трех миллионов долларов бюджетных средств, сообщает Mtavari. Также Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

По данным следствия, Саакашвили тратил бюджетные деньги на себя и свою семью, в частности, оплачивал учебу сыну и аренду яхты, самолетов и автомобилей, гостиницы, а также услуги повара и массажистки через фонд госохраны. Обвинения бывшему грузинскому президенту предъявили еще в 2014 году, в то время он находился в США.

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Адвокаты Саакашвили настаивали, что деньги были потрачены на представительские расходы экс-главы государства. Сам политик на одном из заседаний заявил, что «хотел представить страну на высшем уровне, куда бы ни ездил, и встретить хорошо тех, кто сюда приезжал».

Кроме того, по этому же делу суд Грузии также признал виновным бывшего главу службы госохраны Темура Джанашию. Он должен будет выплатить штраф в размере 108 тысяч долларов.

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Сейчас Саакашвили отбывает срок по двум другим делам. Так, в конце июня 2018 году суд в Грузии заочно приговорил экс-президента страны к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

В январе того же года Саакашвили также заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Прокуратура обвинила политика в попытке помешать расследованию.

Против Саакашвили также возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, тогда же спецназ ворвался в офисы телекомпании Imedi.