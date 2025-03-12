Агент ФСБ работал с российской оппозицией от имени властей Германии

Депутат Бундестага Кристиан Хирте от партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) нанял на работу россиянина по имени Константин, которого уличили в связях с российской ФСБ. Он отвечал за «контакты с российской оппозицией», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В статье не указано фамилия россиянина, однако «Важные истории» и «Сирена» утверждают со ссылкой на собственные источники, что его зовут Константин Храпов. По данным изданий, он был сотрудником аналитического центра CASE, специализирующегося на исследованиях постсоветских стран и русскоязычной диаспоры в Евросоюзе и США. При этом политик Дмитрий Гудков, соучредитель CASE, утверждает, что Храпов не является сотрудником центра, однако он «оказывал услуги по организации презентаций и продвижению некоторых докладов CASE».

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Как пишет FAZ, Хирте познакомился с Храповым в России, когда тот работал в офисе фонда Конрада Аденауэра. В марте 2023 года депутат предложил ему работу. В это время Храпов поддерживал отношения с российскими оппозиционерами, выступающим против Путина. В частности, он пригласил выступить в Бундестаг Михаила Ходорковского. Кроме того, Храпов писал аналитические статьи о ситуации в России.

По данным издания, Храпов оказался в Германии после начала полномасштабной войны в Украине. Он связался с Хирте и рассказал ему, что оказался в сложной ситуации. «У меня сложилось впечатление, что он явно находится в оппозиции к режиму Путина», — отметил Хирте. Вместе с устройством на работу депутат отправил досье Храпова в органы безопасности для проверки.

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Во второй половине 2023 года Хирте сообщили о подозрениях, что Храпов связан с российскими спецслужбами. При этом в службе безопасности Германии заявили, что «это не обязательно означает, что он является проблемой». Только в 2024 году депутат узнал, что подозрения подтвердились. При этом его попросили не увольнять Храпова немедленно, а «тихо» прекратить с ним рабочие отношения «к концу лета или началу осени 2024 года». С тех пор Храпов больше не принимал участия в работе Бундестага.

FAZ отмечает, что с 2014 по 2016 год Храпов работал в «неправительственной организации», которая была связана с администрацией Путина и занималась отношениями с частично признанной Абхазией. В фонд Аденауэра Храпов устроился в 2020 году, когда руководителем его московского офиса был Томас Кунце. После начала войны и закрытия офиса он помог части его сотрудников переехать в Германию.