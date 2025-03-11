EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

ЧВК Вагнера обвинили в массовых убийствах гражданских

14:18 11.03.2025

Наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к расстрелам мирных жителей и сожжению деревень в Мали, сообщает The Washington Post со ссылкой на комментарии экспертов и информацию от местных жителей и беженцев. Журналисты считают, что эти действия провоцируют увеличение потока беженцев в соседней Мавритании.

«Они убивают людей без разбора. Они видят колонну транспортных средств или людей, занимающихся бизнесом, и атакуют. Они убивают мужчин, женщин и детей. Затем они грабят товары», — рассказал в беседе с изданием старший аналитик по Западной Африке в некоммерческой исследовательской группе Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Хени Нсайбиа.

Хотят ли военные завершения войны?
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
Политика5 минут чтения

Журналисты отмечают, что наемники российской ЧВК находятся в Мали с 2021 года по приглашению военной хунты, которая свергла бывшего президента страны Ибрагима Бубакара Кейта во время вооруженного переворота в 2020 году. По сведением The Washington Post, влияние ЧВК Вагнера в последние годы продолжает усиливаться — правительство Мали не в состоянии самостоятельно справиться с вооруженным сопротивлением в стране.

О чем думают сторонники войны
О чем думают сторонники войны
О том, что в России она никому не нужна, как и они сами
Политика5 минут чтения

Журналисты со ссылкой на мнение экспертов утверждают, что правительственные войска с появлением в стране наемников ЧВК Вагнера добились заметных успехов. Однако их методы характеризуются «ошеломляющей жестокостью», а некоторые действия можно назвать «террором». ACLED отмечает, что в прошлом году в результате действий наемников было убито более 900 мирных жителей, это в два раза больше числа погибших от действий боевиков-исламистов.

Также журналисты утверждают, что за работу ЧВК Вагнера Мали ежемесячно перечисляет около десяти миллионов долларов России, а также предоставляет концессии на разработку нескольких месторождений золота. Это, по их мнению, создает у российских властей дополнительную заинтересованность в поддержании стабильной ситуации в стране.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования