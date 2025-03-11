ЧВК Вагнера обвинили в массовых убийствах гражданских

Наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к расстрелам мирных жителей и сожжению деревень в Мали, сообщает The Washington Post со ссылкой на комментарии экспертов и информацию от местных жителей и беженцев. Журналисты считают, что эти действия провоцируют увеличение потока беженцев в соседней Мавритании.

«Они убивают людей без разбора. Они видят колонну транспортных средств или людей, занимающихся бизнесом, и атакуют. Они убивают мужчин, женщин и детей. Затем они грабят товары», — рассказал в беседе с изданием старший аналитик по Западной Африке в некоммерческой исследовательской группе Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Хени Нсайбиа.

Хотят ли военные завершения войны? Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее Политика 5 минут чтения

Журналисты отмечают, что наемники российской ЧВК находятся в Мали с 2021 года по приглашению военной хунты, которая свергла бывшего президента страны Ибрагима Бубакара Кейта во время вооруженного переворота в 2020 году. По сведением The Washington Post, влияние ЧВК Вагнера в последние годы продолжает усиливаться — правительство Мали не в состоянии самостоятельно справиться с вооруженным сопротивлением в стране.

О чем думают сторонники войны О том, что в России она никому не нужна, как и они сами Политика 5 минут чтения

Журналисты со ссылкой на мнение экспертов утверждают, что правительственные войска с появлением в стране наемников ЧВК Вагнера добились заметных успехов. Однако их методы характеризуются «ошеломляющей жестокостью», а некоторые действия можно назвать «террором». ACLED отмечает, что в прошлом году в результате действий наемников было убито более 900 мирных жителей, это в два раза больше числа погибших от действий боевиков-исламистов.

Также журналисты утверждают, что за работу ЧВК Вагнера Мали ежемесячно перечисляет около десяти миллионов долларов России, а также предоставляет концессии на разработку нескольких месторождений золота. Это, по их мнению, создает у российских властей дополнительную заинтересованность в поддержании стабильной ситуации в стране.