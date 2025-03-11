Женщина потушила сигарету о щеку чужого ребенка

Женщина напала на трехлетнего ребенка в одном из парков московского Зеленограда, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Она потушила сигарету о лицо ребенка. Родители самостоятельно задержали женщину до прибытия полиции.

Инцидент произошел 8 марта. Отец девочки утверждает, что никакого конфликта между его семьей и нападавшей не было — она просто подошла с сигаретой к ребенку. Также мужчина заявил телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что у нападавшей при себе был нож. Девочка получила ожог второй степени.

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Отец ребенка отметил, что в полиции ему сообщили, что женщина состоит на учете в психиатрической больнице. По его словам, она уже нападала на детей — родители еще двух подростков писали заявления по итогам «множества нападений с ножом».

Омбудсмен Ярославская сообщила ТАСС, что женщина действительно состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а полиция в настоящий момент возбуждает дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК). Она также отметила, что суд может отправить нападавшую на принудительное психологическое лечение. «Бегать по району, людей пугать никто не позволит», — сказала Ярославская.

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При этом омбудсмен заявила, что холодного оружия при женщине не обнаружили. Ярославская не прокомментировала ТАСС информацию о других заявлениях в полицию на действия подозреваемой и возможные случаи нападения на других детей.