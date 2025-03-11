EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женщина потушила сигарету о щеку чужого ребенка

17:16 11.03.2025

Женщина напала на трехлетнего ребенка в одном из парков московского Зеленограда, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Она потушила сигарету о лицо ребенка. Родители самостоятельно задержали женщину до прибытия полиции.

Инцидент произошел 8 марта. Отец девочки утверждает, что никакого конфликта между его семьей и нападавшей не было — она просто подошла с сигаретой к ребенку. Также мужчина заявил телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что у нападавшей при себе был нож. Девочка получила ожог второй степени.

Мой бывший выбил мне глаз
Мой бывший выбил мне глаз
Я еле выжила. Теперь учусь жить с новым лицом и помогаю жертвам домашнего насилия
Общество15 минут чтения

Отец ребенка отметил, что в полиции ему сообщили, что женщина состоит на учете в психиатрической больнице. По его словам, она уже нападала на детей — родители еще двух подростков писали заявления по итогам «множества нападений с ножом».

Омбудсмен Ярославская сообщила ТАСС, что женщина действительно состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а полиция в настоящий момент возбуждает дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК). Она также отметила, что суд может отправить нападавшую на принудительное психологическое лечение. «Бегать по району, людей пугать никто не позволит», — сказала Ярославская.

«На случай, если меня убьют»
«На случай, если меня убьют»
Друг 23-летней модели получил странное сообщение. Вскоре девушка перестала выходить на связь. Ее искали больше года
Криминал15 минут чтения

При этом омбудсмен заявила, что холодного оружия при женщине не обнаружили. Ярославская не прокомментировала ТАСС информацию о других заявлениях в полицию на действия подозреваемой и возможные случаи нападения на других детей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования