Мошенники придумали женщине мужа и объявили ее мертвой ради дома в Лондоне

56-летняя гражданка Нигерии Джун Ашимола, считавшаяся умершей, выступила на судебном разбирательстве в Лондоне по поводу раздела ее имущества, сообщает The Times со ссылкой на материалы процесса. Женщина утверждает, что мошенники подделали не только документы о ее «смерти», но и придумали несуществующего в реальности супруга.

Ашимола уехала из Великобритании в Нигерию в 2018 году и больше не возвращалась в Лондон. Через четыре года в суд с доверенностью на имущество женщины обратилась некая Рут Сэмюэл, документ ей был выдан от имени Бакаре Ласиси, который якобы заключил брак с Ашимолой еще в 1993 году. В заявлении утверждалось, что женщина умерла в Африке в 2019 году, не оставив завещания.

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Ашимола заявила суду, что она стала жертвой мошенников. Они, по ее мнению, придумали эту схему, чтобы завладеть ее домом в Лондоне, стоимость которого The Times оценивает в 350 тысяч фунтов. Женщина утверждает, что уже несколько лет пытается доказать, что она жива и не заключала брака с Бакаре Ласиси.

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Во время процесса судья отметил, что Ласиси, возможно, никогда не существовал, а свидетельство о браке было подделано — никаких доказательств того, что Ашимола когда-либо выходила замуж, не существует. Он также заявил, что ранее представленные доказательства о смерти женщины выстроены исключительно на копии свидетельства о смерти, происхождение которой «неизвестно».

Суд прекратил действие доверенности из-за поддельности документов, на основании которых она была выдана, а женщину признал живой. The Times также сообщает, что вся схема против Ашимолы была организована мошеннической группой, глава которой уже был судим за получение имущества незаконным путем.