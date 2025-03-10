Россияне стали скупать валюту на фоне укрепления рубля

В феврале этого года россияне перешли к чистым покупкам зарубежной валюты — этот показатель считается по формуле «продажи валюты минус покупки валюты». Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков Центробанка. Издание отмечает, что это произошло впервые за полгода — до этого россияне больше продавали валюту, нежели покупали.

РБК отмечает, что в феврале жители России купили валюту на общую сумму в шесть с половиной миллиарда рублей. «После пяти месяцев нетто-продаж иностранной валюты за рубли население в феврале перешло к ее небольшим нетто-покупкам <…>. При этом в первой декаде февраля [россияне] продали иностранной валюты на 12,5 миллиарда рублей, в оставшуюся часть месяца, напротив, приобрели на 19 миллиардов рублей», — говорится в обзоре.

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Как пишет РБК, на начало февраля курс рубля к доллару составлял почти сто рублей. После 12 февраля, когда состоялся телефонный между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, рубль начал укрепляться. К концу месяца курс доллара упал ниже 87 рублей на международном рынке Forex, а согласно курсу, который устанавливает ЦБ, доллар стоил 85,9 рублей.

При этом в обзоре подчеркнули высокую волатильность на рынке. «В целом в феврале колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в широком диапазоне: 16,3% по доллару США и 14,2% по юаню. Это максимум с 2022 года, когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%», — заявили в ЦБ.

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Однако в марте укрепление рубля прекратилось, и официальный курс рубля к доллару 9 марта составил 89,1 рубль. Кроме того, Bloomberg писал, что рост курса евро оказался рекордным за 16 лет. За первую неделю марта евро вырос на 5%.