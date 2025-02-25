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Общество

Курс доллара упал ниже 87 рублей 

13:26 25.02.2025

Впервые с августа 2024 года доллар стоит меньше 87 рублей на рынке Форекс, пишет РБК. Издание отмечает, что на курс влияет позитивный новостной фон, а также то, что экспортеры продают валютную выручку для предстоящих налоговых выплат. 

По состоянию на 13:00 по московскому времени курс доллара упал на 1,56% до 86,3 рубля, свидетельствуют данные Investing.com. При этом эксперты полагают, что потенциал роста российской валюты по отношению к доллару еще до конца не исчерпан. 

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«Фундаментально в курсе рубля схлопывается геополитическая риск-премия. Здесь много спекулятивной составляющей и рубль уже перекуплен, но по технике в моменте курсы инвалют могут быть еще ниже», — пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В свою очередь, главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что сейчас рубль «крепче своих фундаментально обоснованных значений». «Если ориентироваться на среднеисторические значения реального обменного курса и считать, что финансовые потоки остаются маломобильными, а отношения с нерезидентами прежними, то справедливый уровень курса сейчас находится в диапазоне 95–100 рублей за доллар», — отметил эксперт. По его прогнозу, если ситуация существенно не изменится, то к концу этого года курс может составить 103–104 рубля за доллар. 

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С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 24%, сообщает РБК. Ранее Bloomberg назвал рубль лучшей валютой на развивающихся рынках в этом году и связывал этот успех с переговорами России и США по урегулированию войны в Украине. 

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