Мужчина избил свою партнершу за песню в караоке

47-летний житель Владикавказа, чье имя не называется, избил свою девушку в караоке-баре после того, как она решила спеть песню, которая не понравилась ее партнеру. Об этом сообщает «Сапа».

По данным издания, инцидент произошел ночью 9 марта. Тогда пара, вероятно, отмечала Международный женский день и, как утверждается, выпивала. Около пяти утра женщина решила спеть, после чего ее партнер несколько раз ударил ее по лицу.

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«Сапа» пишет, что после случившегося мужчина ушел из бара, а пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лица. Избивший ее мужчина уже задержан, отмечает издание.

Ранее пиарщица и бренд-продюсер Ксения Душанова рассказала о том, что в результате избиения ее партнером Рашидом Алиевым она потеряла глаз. При этом, по словам Душановой, полиция могла предотвратить произошедшее: она обратилась к правоохранителям более чем за полгода до нападения, когда Алиев избил ее в первый раз. По ее словам, полицейские от нее «отмахнулись как от назойливой мухи».

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До этого стало известно, что житель Чебоксар в течение трех дней, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивал свою сожительницу, в результате чего та скончалась от полученных травм. Против мужчины возбудили уголовное дело и отправили под арест.

Кроме того, в феврале этого года в Москве пьяный мужчина избил пенсионера Юрия Морева, который вышел во двор покормить котов. Пенсионер скончался на месте. По словам его соседей, нападавшего неоднократно забирали в полицию «за пьяные выходки», однако потом отпускали.