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Общество

Пьяный мужчина до смерти избил вышедшего покормить котов пенсионера

18:33 15.02.2025

48-летний мужчина по имени Олег избил пенсионера Юрия Морева, когда тот вышел во двор своего дома на Ленинградском проспекте в Москве, чтобы покормить котов. 78-летний пенсионер скончался на месте. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что Олег выпивал во дворе в компании своих знакомых. Из-за чего именно между ним и Моревым произошел конфликт, неизвестно. «Осторожно, Москва» пишет, что местные жители вышли на улицу, услышав крики пенсионера, и увидели, что Олег избивал его руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу.

«Наш сосед Олег — очень тяжелый человек, страдает алкоголизмом много лет. Неоднократно его забирали в полицию за всевозможные пьяные выходки, а после отпускали», — рассказал его сосед. Он предположил, что Морев сделал замечание Олегу и выпивающим с ним людям.

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«И буквально через несколько минут уже были на месте другие жители, которые выбежали на крики о помощи, но дедушка уже умер. Приехала полиция, Олега сразу забрали. Дальше приезжали следователи», — продолжил сосед. 

Однако уже на следующее утра Олега отпустили из полиции под подписку о невыезде, поскольку, как отмечает «Осторожно, Москва», предварительной причиной смерти Морева назвали сердечный приступ.

В то же время телеграм-канал опубликовал скриншот из переписки, в которой кто-то из местных жителей попытался заступиться за Олега.

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«Хватит осуждать человека. Да, пить — это плохо… Но человек работает, живет и отдыхает так, как может. У нас пол-России так живет, русский народ, он такой. Но дедушка не виноват, и нормальные старики по ночам не гуляют. Видимо там внуков не хватает», — говорится в сообщении.

По данным «Осторожно, Москва», местные жители опасаются, что Олег не понесет наказания и продолжит нападать на других людей. По их словам, пенсионер жил один, и родственники к нему никогда не приезжали. 

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