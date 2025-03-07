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Общество

Лишившаяся глаза из-за бывшего парня девушка рассказала о бездействии полиции

14:04 07.03.2025

В конце прошлого года пиарщицу и бренд-продюсера Ксению Душанову (творческий псевдоним героини, ее настоящее имя Оксана Башкирова) избил бывший партнер Рашид Алиев. Среди ночи он проник в квартиру подруги Душановой, где та жила с сыном, и избил ее до полусмерти. В результате нападения Ксения потеряла глаз. В разговоре с «Холодом» она рассказала, как сбежала из абьюзивных отношений с Алиевым, в которых было место физическому насилию и психологическому давлению. 

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Душанова рассказала, что полицейские могли остановить Алиева задолго до нападения на нее в декабре 2024 года. Она утверждает, что подала заявление в полицию еще в апреле 2024 года, когда на второй месяц их отношений Алиев впервые ее избил. В порыве ревности он избил ее, а также пытался засунуть ей в рот телефон, в результате чего разбил ей губу и повредил руку. Душанова обратилась в сочинскую больницу, но там от нее, по ее словам, «отмахнулись как от назойливой мухи». 

«В больнице же меня восприняли как какую-то избитую шлюху, — описала свой поход в медицинское учреждение Душанова. — Я зашла к ним прилично одетая, в слезах и крови, все лицо в синяках. У меня шок, потрясение века — меня впервые в жизни избили. А врачи-мужчины повели себя так, будто это что-то само собой разумеющееся…»

По ее словам, врач приказал ей вытянуть руки перед собой и констатировал, что с ней все в порядке, сотрясения мозга нет. Второго врача пришлось уговаривать сделать ей МРТ руки, которая, по словам Душановой, «пухла на глазах»: «В итоге я вышла из больницы со справкой, что у меня ушиб пальца, и чувством, будто я пришла с какой-то херней и только впустую потратила драгоценное время этих светил». 

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На следующий день Душанова прошла медицинское обследование в частной больнице в Краснодаре, где ей удалось добиться лучшего к себе отношения. Там же, в Краснодаре, она обратилась в полицию и подала заявление об избиении, которое позднее направили в Сочи. 

После этого эпизода Душанова не хотела возвращаться к Алиеву, но съехаться с ним ее вынудили финансовые трудности и вера в Алиева, который убеждал ее, что его поведение было ошибкой, и это больше не повторится. 

После переезда Душановой к Алиеву ситуация только ухудшилась. Он оказывал психологическое давление на Ксению, контролировал ее переписки, не выпускал одну из дома, изводил ревностью, разбил ее телефон, таскал за волосы по полу и унижал на людях. 

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«Он сломил мою волю, я стала сомневаться в себе, своих силах и возможностях, чего раньше со мной никогда не случалось, — так описывает свое состояние в ту пору Душанова. — Я впала в амебное состояние, в котором мне стало наплевать на все. Николай садился напротив меня и слушал, о чем мы разговариваем, когда мне звонили мама или сын. Он даже настаивал на том, чтобы я ходила в туалет с открытой дверью». 

Но в августе 2024 года после очередного избиения Ксения все-таки решилась уйти от Алиева и спланировала свой побег от него. Она поехала к своим родителям в Мариуполь одна, испугав Алиева тем, что по этому направлению мужчин отлавливают и отправляют на СВО. Не выдержав гнетущей обстановки в городе, она вскоре вернулась в Сочи, где ее ждал Алиев. Она поселилась у подруги и не выходила из дома без сопровождения. 

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Алиев всюду следовал за ней, пешком и на машине, стоял под окнами квартиры ее подруги, писал, звонил и угрожал расправой. Ксения пыталась уговорить его отстать от нее, блокировала номера, с которых он пытался с ней связаться, а ее друзья обещали натравить на него адвокатов, но ничего не помогало. Тогда Душанова снова решила обратиться в полицию. 

Там серьезность ситуации, в которой она оказалась, не поняли:  «Я сказала, что меня преследует человек, угрожает меня убить, и я не знаю, что с этим делать. Следователи спросили, какие у меня есть доказательства. Я объяснила, что сообщения с угрозами он сразу удаляет, но у меня есть куча свидетелей: не только мои друзья — полгорода в курсе, что он ходит за мной <..>. Но следователи сказали, что это не доказательства. “Нет трупа, нет дела. Женщина, что вы от нас хотите? Разбирайтесь сами со своими любовниками!” — было сказано мне. В возбуждении дела против него мне было отказано, заявление не приняли». 

Алиев преследовал Душанову на протяжении трех месяцев после ее возвращения в Сочи. А потом перестал. Ксения подумала, что он наконец отпустил ее и занялся своей жизнью. Но ночью 21 декабря она обнаружила его у себя на кухне в балаклаве — он избил ее настолько сильно, что девушка потеряла глаз. 

Читайте первую часть истории Ксении в новом тексте на «Холоде».

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