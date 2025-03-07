EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Самый загруженный вокзал Европы оказался парализован из-за бомбы времен Второй мировой

14:53 07.03.2025

В северном пригороде Париже на железнодорожных путях самого загруженного вокзала Европы «Гар-дю-нор» в ночь с четверга на пятницу, 7 марта, нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Полностью остановлено сообщение с Бельгией и Великобританией, в том числе движение всех скоростных поездов Eurostar, пассажирам предлагают менять билеты, сообщает Би-би-си.

Бомбу обнаружили на путях во время работ в районе Сен-Дени, уточнило «Национальное общество французских железных дорог», главный государственный оператор железнодорожных перевозок. Утром полиция начала обезвреживать устройство, передает Би-би-си.

Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе
Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе
Мне снилось, что дети закидывают меня стульями
Общество9 минут чтения

Движение поездов было остановлено по просьбе правоохранителей. Железнодорожный оператор объявил пассажирам, что пассажиры могут бесплатно обменять свой билет, чтобы совершить поездку в другую дату или другое время в том же классе — при условии наличия свободных мест.

Французский министр транспорта Филипп Табаро заявил журналистам, что как минимум до конца дня будут наблюдаться перебои в движении поездов. Во второй половине дня движение частично восстановится, пообещал чиновник.

Единственная страна в мире без территории
Единственная страна в мире без территории
Ее граждане зовут друг друга рыцарями и продолжают традиции времен Крестовых походов. Когда-то Россия спасла ее от Наполеона
Мир10 минут чтения

К 8:30 утра по Гринвичу в Лондоне на вокзале «Сент-Панкрас», откуда уходят поезда Eurostar во Францию, начали образовываться очереди, пассажиры пытались выяснить, что делать дальше. Некоторым пришлось ждать обмена билетов по два часа, сообщила Би-би-си.

«Гар-дю-Нор» («Северный вокзал») — самый крупный из семи вокзалов Парижа, он обслуживает ежегодно около 200 миллионов пассажиров и по этому показателю занимает первое место в Европе. Отсюда уходят поезда на север Франции, а также в Великобританию, Бельгию, Нидерланды, Германию. Во времена СССР на «Гар-дю-Нор» приходил поезд Москва — Париж.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования