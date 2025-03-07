Самый загруженный вокзал Европы оказался парализован из-за бомбы времен Второй мировой

В северном пригороде Париже на железнодорожных путях самого загруженного вокзала Европы «Гар-дю-нор» в ночь с четверга на пятницу, 7 марта, нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Полностью остановлено сообщение с Бельгией и Великобританией, в том числе движение всех скоростных поездов Eurostar, пассажирам предлагают менять билеты, сообщает Би-би-си.

Бомбу обнаружили на путях во время работ в районе Сен-Дени, уточнило «Национальное общество французских железных дорог», главный государственный оператор железнодорожных перевозок. Утром полиция начала обезвреживать устройство, передает Би-би-си.

Движение поездов было остановлено по просьбе правоохранителей. Железнодорожный оператор объявил пассажирам, что пассажиры могут бесплатно обменять свой билет, чтобы совершить поездку в другую дату или другое время в том же классе — при условии наличия свободных мест.

Французский министр транспорта Филипп Табаро заявил журналистам, что как минимум до конца дня будут наблюдаться перебои в движении поездов. Во второй половине дня движение частично восстановится, пообещал чиновник.

Единственная страна в мире без территории Ее граждане зовут друг друга рыцарями и продолжают традиции времен Крестовых походов. Когда-то Россия спасла ее от Наполеона Мир 10 минут чтения

К 8:30 утра по Гринвичу в Лондоне на вокзале «Сент-Панкрас», откуда уходят поезда Eurostar во Францию, начали образовываться очереди, пассажиры пытались выяснить, что делать дальше. Некоторым пришлось ждать обмена билетов по два часа, сообщила Би-би-си.

«Гар-дю-Нор» («Северный вокзал») — самый крупный из семи вокзалов Парижа, он обслуживает ежегодно около 200 миллионов пассажиров и по этому показателю занимает первое место в Европе. Отсюда уходят поезда на север Франции, а также в Великобританию, Бельгию, Нидерланды, Германию. Во времена СССР на «Гар-дю-Нор» приходил поезд Москва — Париж.