Впервые за 15 лет в США расстреляют человека

В штате Южная Каролина собираются расстрелять мужчину, осужденного за убийство родителей своей бывшей девушки. Это станет первой казнью через расстрел в стране за последние 15 лет, сообщила Би-би-си. Адвокаты осужденного заявили журналистам, что их клиент сам выбрал этот способ казни как более эффективный, чем остальные.

Заключенного зовут Брэд Сигмон, ему 67 лет, он был осужден за убийство 24 года назад. В 2001 году мужчина пришел в дом Дэвида и Глэдис Ларк в Гринвилле и забил мужчину и женщину до смерти бейсбольной битой. Затем он попытался похитить их дочь, свою бывшую девушку, угрожая пистолетом. Когда та бросилась бежать, Сигмон безуспешно стрелял вдогонку, пишет Би-би-си.

«Я не собирался позволить кому-то другому заполучить ее», — объяснил мужчина свой поступок следователям.

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На этой неделе Верховный суд Южной Каролины отклонил последнее ходатайство адвокатов Сигмона, которые просили дать им время больше узнать о препарате, который в Южной Каролине используют для смертельных инъекций. Осужденный отказался от казни подобным способом, сообщили журналисты.

Казнь через расстрел назначена на 18:00 7 марта (2:00 8 марта по московскому времени). Согласно условиям процедуры, три добровольца должны будут одновременно выстрелить в грудь осужденному специальными пулями, способными убивать человека мгновенно. Личности участников расстрельной команды, технические характеристики патронов, поставщики оборудования для комнаты, где проводятся казни, засекречены законами штата, сообщила Би-би-си.

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Согласно процедуре, осужденного должны будут привязать к стулу, повесить мишень на уровне сердца и надеть на голову мешок.

Если приговор приведут в исполнение, Сигмон станет первым человеком, казненным через расстрел в США с 2010 года, и четвертым с тех пор, как в 1976 году в стране была вновь разрешена смертная казнь, передает Би-би-си.

Ни один губернатор Южной Каролины с 1976 года ни разу не помиловал заключенного, которому грозила смертная казнь, уточнили журналисты со ссылкой на американский Информационный центр смертной казни.