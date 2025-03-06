Задержанный за «неславянскую внешность» россиянин победил в европейском суде

Европейский суд по правам человека присудил 16 тысяч евро компенсации Александру Киму, которого сотрудник российской полиции ранее задержал для проверки документов из-за «неславянской внешности», сообщает проект «Команда против пыток». Он гражданин России по рождению.

В 2017 году Кима остановили в московском метро и потребовали предъявить документ, удостоверяющий личность. Уточнив причину остановки, мужчина отказался показывать паспорт и решил уйти. Полицейский догнал его и начал отрывать руки от эскалатора. При задержании он сломал Киму палец.

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Также Ким рассказывал, что его везли в наручниках в отделение полиции прямо в вагоне метро — полицейский постоянно дергал его, как «собачонку». «Команда против пыток» ранее сообщала, что вызванный наряд скорой помощи отказался фиксировать перелом у Кима, а сотрудники лишь «извинились в устной форме».

Он неоднократно обращался в органы власти с требованием возбудить против полицейских уголовное дело, но всегда получал отказы. При этом прокуратура несколько раз отменяла постановления в отказе в возбуждении уголовного дела, но реальное следствие так и не начиналось, несмотря на то, что свой разговор с полицейским пострадавший снял на камеру.

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Ким обратился в ЕСПЧ еще в 2018 году, положительное решение суд вынес лишь в этом году. По информации «Команды против пыток», Киму присудили компенсацию в 16 тысяч евро за нарушение российскими властями Конвенции о защите прав человека в части бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (статья 3), а также за неэффективное расследование Россией жалоб мужчины.

Россия не исполняет решения ЕСПЧ, которые были вынесены после 16 марта 2022 года, поэтому Ким не сможет получить компенсацию в ближайшее время. ЕСПЧ же продолжает рассматривать жалобы против действий российских властей, совершенных в период до 16 сентября 2022 года.