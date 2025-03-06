Южнокорейский самолет случайно сбросил бомбы на жилые дома

В Южной Корее в ходе совместных учений местных военных и армии США произошла внештатная ситуация — один из принимавших участие в упражнении боевых самолетов случайно сбросил бомбы на жилые дома вблизи границы с Северной Кореей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, речь идет об истребителе KF-16, который произвел «нештатный» сброс семи авиабомб американского производства Mk-82 за пределами полигона в Пхочхоне, где проходили учения. Он находится в 25 километрах к югу от границы с Северной Кореей и в 42 километрах к северо-востоку от Сеула. Каждая из сброшенных бомб весит 227 килограммов, из которых около 90 килограммов — это взрывчатка.

В результате на земле пострадали 15 человек. Все они были госпитализированы, травмы двоих из них, получивших множественные переломы, врачи оценивают как «серьезные». В свою очередь, ВВС Южной Кореи принесли официальные извинения пострадавшим и пообещали провести собственное расследование случившегося.

В совместных корейско-американских военных учениях на полигоне в Пхочоне участвует более 160 единиц военной техники, в том числе танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A. В ходе маневров операторы беспилотных летательных аппаратов провели разведку, выявив цели и угрозы, по которым затем нанесли удары артиллерийские расчеты. После этого механизированные пехотные подразделения и танки выдвинулись для взятия под контроль целевых районов.