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Мир

Верку Сердючку не выпустили из Украины

20:37 06.03.2025

Украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, не выпустили из Украины, об этом сообщил сам артист в своем аккаунте в соцсети Instagram. Данилко вместе со своей группой собирался провести серию концертов в странах Европы.

Исполнитель также отметил, что заранее подал документы на выезд из страны для всех участников коллектива, но министерство культуры Украины «внезапно» остановило выдачу таких разрешений. Все запланированные концерты перенесены, Данилко пообещал провести их позже, а купленные билеты останутся действительными.

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Концертный тур Верки Сердючки должен был пройти в марте в четырех странах Европы, а первое выступление группы в его рамках планировалось уже на 7 марта. Новые даты концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге Данилко обещал объявить в ближайшее время.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать из Украины во время действия военного положения, которое введено указом президента страны Владимира Зеленского 24 февраля 2022 года. Но в законах есть исключения для некоторых категорий граждан — например, для покидающих страну «по профессии» и для «помощи вооруженными силам Украины».

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Артисты могут покидать Украину для благотворительного сбора средств в пользу страны и вооруженных сил, а также для представления страны перед международной аудиторией. Для выезда нужно разрешение министерства культуры, его, как ранее рассказывал другой украинский певец Потап, выдают с условием обязательного возвращения после завершения программы.

Украинский телеграм-канал «Политика страны» сообщает, что Минкульт прекратил выдачу таких разрешений с 3 марта из-за большого количества отказывающих вернуться в Украину. В своем заявлении работники министерства отметили, что жаловались правительству на эту проблему еще в 2022 году, но ее так и не решили. Разрешения не будут выдавать, пока чиновники не придумают более эффективный способ контроля.

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