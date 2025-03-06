Бывший главком ВСУ назвал США «разрушителями мирового порядка»

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обвинил США в «разрушении мирового порядка». Занимающий пост посла в Великобритании, экс-главком ВСУ выступил в аналитическом центре «Чатем-Хаус» Королевского института международных отношений, сообщила The Times.

Залужный заявил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия «придет за Европой». «Не только “ось зла” пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок», — добавил бывший украинский военный.

Экс-главком ВСУ сказал, что администрация Дональда Трампа «поставила под сомнение единство всего западного мира» и теперь «пытается передать вопросы безопасности Европе без участия США».

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Журналисты The Times отметили, что Залужного прочат в будущие преемники нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В январе украинское издание «Телеграф» писало, что Зеленский уже принял решение идти на второй срок после окончания войны, а Залужный еще не готов определиться со своим политическим будущим.

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6 марта стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры с представителями украинской оппозиции, включая бывшего президента Петра Порошенко и бывшего председателя правительства Юлию Тимошенко. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что переговоры также ведутся с Залужным, главой Главного управления разведки Кириллом Будановым и мэром Киева Виталием Кличко.

Накануне в Европарламенте появилось предложение создать общеевропейскую армию под единым командованием, а также лишить права голоса Венгрию. Предложение появилось на фоне прекращения Соединенными Штатами предоставления Украине разведданных, а также помощи с ранним уведомлением о воздушных атаках России.