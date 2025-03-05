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Политика

В Европарламенте предложили лишить Венгрию права голоса и создать общеевропейскую армию

16:12 05.03.2025

Депутаты Европарламента из транснациональной партии Volt направили лидерам стран союза «план действий», в котором предложили лишить права голоса Венгрию и создать единую европейскую армию, сообщил Politico со ссылкой на ознакомившегося с письмом корреспондента.

Депутаты составили письмо накануне экстренного саммита лидеров ЕС, который запланирован на пятницу, 6 марта, уточнил журнал. В изложенном Volt «плане действий» также предлагается сделать верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайю Каллас «полноправным министром иностранных дел союза», а также пересмотреть договоры ЕС, чтобы включить «новые компетенции в сфере обороны» и прописать «возможность расширения союза».

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Вечером в четверг, 5 марта, в Европарламенте должна выступить председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, которая намерена рассказать депутатам о «последнем варианте совместного коммюнике» стран союза, сообщили корреспонденту Politico три официальных источника.

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3 марта стало известно, что страны Евросоюза приостановили разработку предложенного Каллас нового пакета военной помощи Киеву на сумму до 150 миллиардов евро из-за возражений Венгрии. Это страна-член ЕС наложила вето на документ в ходе последней встречи представителей государств союза, сообщил Politico. По данным журнала, в итоге из текста исчезла «прямая ссылка» на организацию новых поставок военной помощи Украине.

В конце февраля Венгрия потребовала вывести из-под санкций Евросоюза нескольких граждан России, в том числе бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Петра Авена, а также министра спорта и бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В противном случае руководство Венгрии обещало наложить вето на продление европейских санкций против российских властей.

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