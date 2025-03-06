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Криминал

Путин прокомментировал покушение на своего «духовника»

22:41 06.03.2025

Владимир Путин впервые публично высказался о покушении на жизнь митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова политика на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Во время беседы с одной из сотрудниц фонда, чей муж был священником в рядах российской армии и погиб на войне с Украиной, Путин отметил, что упомянул покушение на жизнь Шевкунова, о предотвращении которого ранее отчитывалась ФСБ. «Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет», — сказал Путин.

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По версии ФСБ покушение готовилось под руководством неназванного сотрудника украинской разведки, который завербовал помощника Шевкунова Дениса Поповича и чтеца храма в Сокольниках Никиту Иванковича. На допросе они рассказали, что это произошло в сентябре 2024 года, а в декабре того же года они получили взрывное устройство.

Российские спецслужбы утверждают, что устройство планировалось разместить в доме Шевкунова, а Попович и Иванкович после покушения собирались покинуть территорию России по поддельным документам, подготовленным украинской стороной. Обоим подозреваемым уже предъявили обвинения по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечал, что Поповича арестовали в середине января по административной статье о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП РФ), после арест продлили. Иванковича задержали в середине февраля. По данным «Агентства» оба они ранее появлялись на мероприятиях с участием Шевкунова.

«Духовником» Путина Шевкунова назвало издание Financial Times. Журналисты утверждали, что они близко знакомы, постоянно общаются, а сам священник постоянно сопровождает Путина в поездках и может лоббировать принятие законов, которые кажутся ему необходимыми.

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