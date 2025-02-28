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Политика

ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на «духовника Путина»

10:37 28.02.2025

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении террористического акта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова, который якобы планировался по заданию Киева. Обвинения в покушении на митрополита предъявили его помощнику Денису Поповичу и чтецу храма в Сокольниках Никите Иванковичу.

В ФСБ утверждают, что гражданина Украины и россиянина задержали в Москве и они дали признательные показания. Так, они рассказали, что в середине 2024 года «для подготовки физического устранения митрополита Тихона» их завербовал неназванный представитель украинской разведки, а в декабре они уже получили самодельное взрывное устройство.

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На видеозаписи задержания и допроса, которую распространил близкий к силовикам телеграм-канал Shot, Попович утверждает, что украинские спецслужбы угрожали его семье, если он откажется с ними сотрудничать. В свою очередь, Иванкович сказал, что взрывное устройство планировалось привести в действие в доме митрополита Крымского Тихона Шевкунова.

По данным ФСБ, после теракта обвиняемые планировали выехать из России по поддельным паспортам, полученным от украинских спецслужб. Мужчин обвинили в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что родившийся в Украине 27-летний Попович работал секретарем у митрополита Тихона. 13 января его задержали по пути в Сретенский монастырь, обвинили в неповиновении полиции и арестовали на 15 суток. Позже срок ареста продлили, а затем ему предъявили обвинение уже по уголовной статье. 28-летний Иванкович, выпускник Сретенской духовной семинарии и алтарник храма в московских Сокольниках, был задержан в середине февраля, сообщает телеграм-канал.

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«Агентство», ссылаясь на собственный анализ, утверждает, что оба священника присутствовали на мероприятиях с участием митрополита Тихона, а один из них фигурировал в слитых базах сторонников ФБК. По данным издания, это первый известный случай за время полномасштабной войны, когда священников задерживают по обвинению в подготовке политически мотивированного убийства.

Газета Financial Times в 2013 году называла Тихона Шевкунова «духовником Владимира Путина», обратил внимание РБК. В Кремле эту информацию не подтверждали, однако, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что тот знаком с Шевкуновым. По его словам, митрополит активно участвует в проектах администрации Путина.

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