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Криминал

Россиянин более 50 раз прижег жену раскаленной клюкой

17:09 06.03.2025

Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя Свердловской области за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге. Об этом говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

По версии следствия, вечером шестого февраля пьяный житель города Талица поссорился со своей супругой и воткнул ей в колено кухонный нож. После этого обвиняемый взял металлическую клюку, загнул ее край и «нагревал в печи до крайне высокой температуры, поочередно прижигая тело супруги раскаленным железом».

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На этом мужчина не остановился. Прокуроры утверждают, что обвиняемый стал угрожать женщине убийством и избил ее боковой частью стержня металлической клюки. «В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57 %», — рассказали в прокуратуре.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК) и угрозах убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

Сообщается, что россиянина обвиняют еще по одной уголовное статье — о краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК). По предварительным данным, вечером второго февраля, обвиняемый вошел с помощью своих ключей в промышленный склад по улице Кузнецова, где неофициально подрабатывал. Войдя в помещение, он направился к открытому кассовому аппарату из которого украл 5700 рублей.

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В конце февраля в Чебоксарах задержали местного жителя, который, по версии следствия, три дня убивал свою сожительницу. По данным следователей, с 17 по 19 февраля пьяный подозреваемый избивал женщину в своей квартире. Сообщалось, что во время ссоры, «возникшей на почве личных неприязненных отношений», россиянин нанес своей сожительнице многочисленные удары по голове и другим частям тела.

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