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Мир

Кыргызстан и Таджикистан обменялись спорными территориями

10:41 06.03.2025

Власти Кыргызстана и Таджикистана обменялись конфликтными участками земли на границе, рассказал в интервью государственному информагентству «Кабар» президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Он отметил, что страны не преследовали каких-либо стратегические цели, а обменивали те территории, где постоянно возникали конфликты. Жапаров сказал, что это или анклавы или территории, расположенные в шахматном порядке на границе.

«Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон», – подчеркнул он. 

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Всего длина государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет примерно 980 километров. Из-за нерешенных вопросов о границе между местными жителями и военнослужащими двух стран неоднократно происходили конфликты, некоторые из которых заканчивались применением огнестрельного оружия, напоминают «Ведомости». 

Так, 14 сентября 2022 года в результате конфликта с обеих сторон погибли десятки человек, а еще более 200 человек получили ранения. Спустя несколько дней в граничащей с Таджикистаном Баткенской области Кыргызстана ввели режим чрезвычайной ситуации. По версии кыргызских властей, таджикские военные начали обстреливать пограничников и позиций в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз. Тогда же утверждалось, что они применили минометы, танки и другую бронетехнику.

Переговоры о делимитации — точном определении и нанесении границы на карту — шли между двумя странами с декабря 2022 года. В начале декабря 2024 года власти двух стран завершили описание общего участка границы. Тогда встреча делегаций прошла в Баткене. В кабмине Кыргызстана сообщили, что мероприятие прошло «в атмосфере дружбы и взаимопонимания».

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