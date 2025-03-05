Зарубившую трехлетнюю дочь топором женщину приговорили к 22 годам

Суд в Красноярском крае приговорил к 22 годам колонии женщину, обвиненную в убийстве собственной трехлетней дочери и покушении на убийство ее восьмилетней сестры. 34-летняя женщина была пьяна, когда напала на детей с ножом и топором, пытаясь отомстить заподозренному в измене мужу, сообщил Следственный комитет.

Подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК). Максимальным наказанием по этой статье является пожизненное заключение.

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Убийство произошло 25 июня прошлого года в поселке Кургино. Отец детей был на работе, когда мать зашла в спальню к трем свои детям с ножом в руках, рассказали следователи. По версии обвинения, сначала мать ударила ножом в шею старшую восьмилетнюю дочь, затем вывела из комнаты самую младшую, трехлетнюю дочку. Женщина взяла топор и несколько раз ударила девочку по голове и шее, от чего ребенок скончался на месте, сообщил СК.

Старшую дочь доставили в больницу и оказали необходимую помощь, девочка осталась жива. Средняя, шестилетняя дочь не пострадала, рассказали следователи.

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Согласно экспертизе, в момент нападения на детей женщина «осознавала характер и общественную опасность совершаемых ею действий».

Сейчас две оставшиеся в живых девочки живут с отцом, сообщил СК.

Прокуратура Красноярского края запрашивала для подсудимой 24 года исправительной колонии, рассказали РИА «Новости». Представители гособвинения на суде рассказали, как сразу после нападения на собственных детей женщина общалась по телефону с двумя знакомыми, «которые отметили, что, рассказывая о происшествии, они не заметили сожаления и беспокойства в голосе». Прокуратура обратила внимание, что во время судебного разбирательства у женщины «было отмечено отсутствие раскаяния».