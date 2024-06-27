В Красноярском крае женщина убила дочь и ранила вторую из-за обиды на мужа

В Красноярском крае женщина напала на собственных детей, чтобы отомстить мужу, которого она заподозрила в измене. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на сообщение Следственного комитета.

По данным ведомства, 25 июня в поселке Кургино пьяная мать пыталась убить трех своих дочерей трех, шести и восьми лет, пока ее муж был на работе. Младшую дочь она насмерть зарубила топором, ударив ее несколько раз в голову и шею. Затем женщина сменила топор на нож и ранила им старшую дочь. Девочку госпитализировали и срочно прооперировали, как сообщается, теперь ее жизни ничего не угрожает. Средняя дочь в результате нападения не пострадала.

После нападения женщина рассказала о случившемся своей знакомой и вскоре была задержана. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По данным агентства, обвиняемая согласилась с таким решением суда.

Ее муж в суде рассказал, что у нее в последнее время были проблемы с алкоголем. По его словам, она напивалась и из-за этого плохо смотрела за детьми и испытывала приступы немотивированной ревности, обвиняя супруга в мнимых изменах.

Сама обвиняемая также сообщила суду, что напала на детей из-за семейного конфликта, возникшего на фоне злоупотребления алкоголем.

По данным телеграм-канала 112, напавшую на детей мать зовут Юлия А., ей 34 года. Совершить преступление ее якобы сподвигла уверенность в том, что у мужа есть роман на стороне и он собирается бросить её с тремя детьми.

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