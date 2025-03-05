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Криминал

Бодибилдера обвинили в убийстве и расчленении трансперсоны

10:45 05.03.2025

Тело убитой и расчлененной жертвы, найденное в начале марта на берегу Нивы в Санкт-Петербурге принадлежит трансгендерной женщине, а обвиняемым в этом деле проходит бодибилдер Даниил Кузнецов, пишет «Коммерсантъ».

4 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Невском районе Петербурга было найдено расчлененное человеческое тело, останки которого были упакованы в чемоданы. Тело было обнаружено 1 марта местным жителем, который увлекается моржеванием. По данным «Коммерсанта», петербуржец пришел окунуться в Славянке (приток Невы), и наткнулся на черный и розовый чемоданы, которые лежали недалеко от Рыбацкого моста. 

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Полиция опознала тело и вышла на след подозреваемых, которые, как сообщается, сбежали в Петрозаводск. Там их задержали и доставили в Петербург на допрос. Главными фигурантами этого дела стали супруги Даниил и Лолита Кузнецовы, пишет «Коммерсантъ». Убитой оказалась 27-летняя трансгендерная женщина. 

В ходе допроса супруги заявили, что жертва пришла к ним в гости и заявила, что у нее с Лолитой произошел конфликт. Подозреваемый утверждал, что в какой-то момент жертва якобы набросилась на его супругу с ножом и тогда он попытался ее защитить. «Я ее как-то отодвинул, начал бить. Потом уже понял, что она умерла»,— заявил Даниил.

«Коммерсантъ» со ссылкой на протокол утверждает, что мужчина нанес многочисленные удары рукой и ногами по голове жертвы, «а также сделал удушающий прием руками, от чего последняя скончалась на месте происшествия». 

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Мужчине предъявили обвинения в убийстве (ст. 105 УК), он полностью признал свою вину. Как уточнили изданию в Следственном комитете, супруга обвиняемого в настоящий момент проходит по делу как свидетель.

По данным «Коммерсанта», Даниил увлекается бодибилдингом, а Лолита, известная в сети как Лолита Чародейка, называет себя астрологом, экстрасенсом и трэш-блогером. Издание утверждает, что в прошлом женщина работала в секс-индустрии, снималась в порнографических фильмах и работала вебкам-моделью. Сообщается, что ранее она совершила транспереход.

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