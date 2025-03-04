Семейную пару заподозрили в убийстве и расчленении знакомого

В Карелии задержали семейную пару по подозрению в совершении убийства с последующим расчленением тела жертвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, речь идет об убийстве, совершенном 26 февраля в арендованной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области. «Супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — рассказала Волк.

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Она добавила, что благодаря сотрудничеству полицейских из Санкт-Петербурга и Карелии удалось оперативно выйти на след предполагаемых убийц и задержать их в городе Петрозаводске. Теперь их доставят в Петербург «для дальнейшего расследования дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса (убийство)».

1 марта в Невском районе Петербурга было найдено расчлененное человеческое тело. Останки были завернуты в пакеты, а затем упакованы в клетчатую сумку. Как рассказала Волк, тело убитого возле дома номер 3 по улице Славянская случайно нашел местный житель, который «увлекается моржеванием и по утрам купается в реке».

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В конце февраля обвиняемая в убийстве собственного сына жительница Перми Ирина Шатова рассказала, как убила и расчленила ребенка. По ее словам, она потерпела финансовый крах и собиралась убить не только сына, но и себя. Однако, расправившись с ребенком, она не нашла в себе сил совершить суицид и вместо этого расчленила тело сына, упаковала в чемодан и выбросила на помойку.