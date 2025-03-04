Литовского политика разыграли от имени DOGE

Литовский политик-популист Ремигиюс Жемайтайтис получил письмо от якобы сотрудника Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который пригласил его в США для обсуждения деятельности USAID в Литве, сообщает «Волна». В аэропорту он узнал, что присланный ему билет поддельный.

Ранее Жемайтайтис отправил письмо Илону Маску, которого считают одним из руководителей DOGE, с просьбой раскрыть, кому из литовских журналистов, некоммерческих организаций и активистов агентство USAID ранее предоставляло финансирование. Он заявил, что эти средства дали «преимущество определенным политическим партиям».

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Позже, как заявил сам политик, с ним связался человек, представившись сотрудником DOGE и «членом команды» Илона Маска. Жемайтайтис и его команда общались с ним несколько недель, после чего его «пригласили» посетить США, чтобы подробнее обсудить финансирование литовских организаций USAID. Его собеседник также выслал ему билет, по которому литовский политик планировал вылететь в США, и подтверждение бронирования гостиницы.

В аэропорту Вильнюса Жемайтайтис выяснил, что билет на самом деле оказался поддельным. Он заявил, что эту ситуацию организовали «литовские интриганы». Политик не прокомментировал, будет ли он пытаться продолжить установить контакты с сотрудниками DOGE.

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Ранее Жемайтайтис писал, что посольство США в Литве подтвердило пересылку его письма Маску в USAID — ссылку на эту информацию использовал неизвестный, чтобы вступить в переписку с политиком. На данный момент неизвестно, передавал ли Жемайтайтис конфиденциальные данные «представителю» DOGE.