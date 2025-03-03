Редкий вид рыси оказался под угрозой исчезновения из-за фермеров и праворадикалов

В нескольких регионах Испании местные власти заблокировали программу восстановления популяции одного из редких видов млекопитающих, пиренейской рыси. Региональные чиновники, представляющие ультраправую партию «Голос», лоббируют интересы фермеров и охотников, сообщила The Guardian.

Противники программы репопуляции утверждают, что пиренейская рысь охотится на домашний скот, а также на кроликов и куропаток. Эти люди угрожают свести на нет усилия, благодаря которым популяция редкого вида хищников за последние 20 лет выросла в Испании и Португалии со ста особей до примерно двух тысяч, пишет The Guardian.

В провинции Арагон главным противником репопуляции рыси стал местный министр сельского хозяйства Анхель Сампер, член партии «Голос». Сампер утверждает, что дикие кошки нападают на овец, рассказали журналисты. «Неправильно заниматься возвращением рысей только потому, что они жили здесь 20 или 100 лет назад. Это делает нас похожими на Парк Юрского периода», — заявил глава департамента охоты и рыболовства Арагона Хорхе Валеро, также состоящий в «Голосе».

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В Каталонии в феврале правительство согласилось с требованиями фермерской ассоциации «Крестьянское восстание» заблокировать восстановление популяции хищников. Согласно программе репопуляции, нескольких пиренейских рысей планировалось выпустить на волю в юго-западных районах Ногейра и Гарригес, где резко увеличилась популяция кроликов — основной пищи пиренейской рыси.

Однако правительство Каталонии согласилось с мнением фермеров, что лучше уничтожать кроликов с помощью фосфида алюминия, пишет Guardian.

«Охотники не хотят рысь, как и фермеры. Они говорят: репопуляция привлечет больше туристов, но не стоит того, чтобы так сильно влиять на наш образ жизни», — сказал мэр города Альмарас-де-Дуэро в Кастилии Хосе Мартин. Он представляет консервативную «Народную партию», сообщили журналисты.

Издание также привело слова государственного секретаря Испании по вопросам окружающей среды Уго Морана Фернандеса, который 3 марта назвал «проблему истребления некоторых видов» способной привести к тому, что «некого будет винить в упадке охоты или животноводства».

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Ведущий испанский специалист по рысям Перес де Айала рассказал The Guardian, что нападения рысей на домашний скот сейчас практически не наблюдаются. По его словам, это редкое животное часто оказывается втянутым в «не имеющие отношения к делу» споры и «политические разборки». «Иногда это происходит, когда местные власти пытаются оказать давление на правительство страны из-за чего-то, что на самом деле не имеет отношения к рыси», — сказал специалист.

Пиренейская рысь 20 лет назад уже была близка к полному исчезновению, поскольку на полуострове ее наряду с волками причислили к животным-паразитам, пишет The Guardian. Усилия Евросоюза, национальных правительств Испании и Португалии, властей некоторых регионов, неправительственных организаций и местных жителей привели к тому, что в 2024 году статус животного впервые изменился с «исчезающего» до «уязвимого».