Петербуржец задержан за съемку порнографии со своей 7-летней дочерью

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по обвинению в сексуализированном насилии над его семилетней дочерью. Об этом сообщило городское управление следственного комитета.

«По данным следствия, злоумышленник совершал в отношении 7-летней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием», — говорится в сообщении СК.

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Задержанный — 35-летний уроженец Магадана, который работал адвокатом, пишет портал 78.ru без ссылки на источник. По информации издания, в ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты девять флеш-карт, три CD-диска, два жестких диска, а также «умные» часы, ноутбук и три мобильных телефона.

Мужчину задержали 27 февраля, ему уже предъявлено обвинение. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Дело против петербуржца возбудили по двум статьям: о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК) и об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК)

Накануне в Башкортостане задержали 59-летнего преподавателя гимназии Рафиса Б. по подозрению в домогательствах к ученице. Местное информационное агентство «Башинформ», ссылаясь на неназванный источник, пишет, что педагог приставал к школьницу с поцелуями примерно месяц назад. Девочка рассказала о произошедшем родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию.