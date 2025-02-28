Учителя обвинили в домогательствах к школьнице

В Башкортостане в городе Кумертау задержали 59-летнего преподавателя гимназии имени Рахимова Рафиса Б. по подозрению в домогательствах к ученице. Об этом сообщают Ufa1.ru и «Башинформ».

Утверждается, что мужчина работал учителем ОБЖ и с 1997 года учил детей игре на национальном инструменте курай. «Башинформ» со ссылкой на неназванный источник пишет, что примерно месяц назад педагог пытался соблазнить школьницу и приставал к ней с поцелуями. Она рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию. По данным агентства, Рафис уже уволился из гимназии, однако вскоре его задержали.

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В Управлении Следственного комитета по республике Башкортостан подтвердили задержание учителя и добавили, что против него возбуждено уголовное дело по статье о «насильственных действия сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Ufa1.ru пишет, что ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ufa1.ru отмечает, что педагог окончил географический факультет Башкирского государственного университета. С 1997 года по 2011 год он работал в Республиканском политехническом лицее-интернате в Кумертау, где также вел кружок игры на курае. На работу в гимназию он устроился в 2019 году. Кроме того, издание утверждает, что Рафис работал машинистом экскаватора в течение 24 лет.

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В конце января этого года сообщалось, что в Петербурге местного жителя по имени Иван задержала полиция после того, как мать школьника обвинила его в домогательствах. Иван регулярно переодевался в костюм Человека-паука и выступал в разных местах. Мать мальчика утверждает, что он вступил в переписку с ее сыном и стал присылать ему нюдсы.