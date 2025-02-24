Представители США и России проведут еще одну встречу

Делегации России и США снова встретятся на этой неделе. Об этом, выступая на пресс-конференции в Стамбуле, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что на новой встрече стороны обсудят, в частности, восстановление работы дипломатических представительств.

По словам Лаврова, ранее по этому же вопросу уже состоялись два технических предварительных контакта». «Самое несложное — это все-таки наладить (мы это предложили) нормальную работу посольств: российского — в Вашингтоне и американского — в Москве… На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями США за последние годы», — сказал глава российского МИДа, не уточнив формат, дату и место предполагаемой встречи.

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18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла первая встреча делегаций России и США для переговоров об урегулировании конфликта в Украине. Российскую сторону, кроме Лаврова, представлял помощник Владимира Путина Дмитрий Ушаков, а американскую — спецпосланник США по Ближнему Востоку Сттив Уиткофф и глава Госдепартамента Марко Рубио.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо», а в американской прессе начали обсуждать некий трехступенчатый план мирного урегулирования в Украине, который якобы разработала администрация Трампа. В свою очередь, Лавров после встречи заявил, что никакого конкретного плана завершения войны в Украине американская делегация не представила.