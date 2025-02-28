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Криминал

Супружескую пару обвинили в покупке чужого ребенка за 10 тысяч рублей и сапоги

17:40 28.02.2025

В городе Щелково в Московской области задержали двух граждан Кыргызстана, чьи имена не называются, которые попытались купить ребенка у женщины из Туркменистана, а также врача Элеонору С., которая участвовала в сделке и получила за нее 150 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По данным телеграм-канала, супруги нашли женщину, у которой не было легальных документов в России, и врача, которая была готова принять роды и помочь оформить нужные документы. Утверждается, что врач дала женщине препарат, вызывающий преждевременные роды, и паспорт покупательницы. После этого роженицу доставили в больницу по скорой, где она родила мальчика.

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При этом покупательница настаивала, что она хотела забрать ребенка, поскольку его родная мать захотела от него отказаться. В то же время она призналась, что подменила документы, чтобы в роддоме ребенка записали на ее имя. 

«Осторожно, Москва», пишет, что супруги перевели матери ребенка 10 тысяч рублей и отдали ей сапоги стоимостью около двух тысяч рублей. Однако после совершения сделки всех ее участников задержали сотрудники полиции и ФСБ. Они провели обыски, а ребенка временно отправили в больницу. Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, которое взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.

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В декабре прошлого года стало известно о задержании 21-летнего жителя Оренбурга, который попытался продать своего полуторагодовалого сына за полтора миллиона рублей. Покупателем оказался сосед мужчины. Против отца мальчика возбудили уголовное дело, ему грозит от трех до 10 лет колонии.

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