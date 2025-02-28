Супружескую пару обвинили в покупке чужого ребенка за 10 тысяч рублей и сапоги

В городе Щелково в Московской области задержали двух граждан Кыргызстана, чьи имена не называются, которые попытались купить ребенка у женщины из Туркменистана, а также врача Элеонору С., которая участвовала в сделке и получила за нее 150 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По данным телеграм-канала, супруги нашли женщину, у которой не было легальных документов в России, и врача, которая была готова принять роды и помочь оформить нужные документы. Утверждается, что врач дала женщине препарат, вызывающий преждевременные роды, и паспорт покупательницы. После этого роженицу доставили в больницу по скорой, где она родила мальчика.

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При этом покупательница настаивала, что она хотела забрать ребенка, поскольку его родная мать захотела от него отказаться. В то же время она призналась, что подменила документы, чтобы в роддоме ребенка записали на ее имя.

«Осторожно, Москва», пишет, что супруги перевели матери ребенка 10 тысяч рублей и отдали ей сапоги стоимостью около двух тысяч рублей. Однако после совершения сделки всех ее участников задержали сотрудники полиции и ФСБ. Они провели обыски, а ребенка временно отправили в больницу. Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, которое взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.

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