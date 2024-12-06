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Криминал

Россиянина задержали за попытку продать годовалого сына

18:20 06.12.2024

В Оренбурге силовики задержали мужчину, который пытался продать своего 1,5-летнего сына за полтора миллиона рублей. Об этом сообщают представитель МВД Ирина Волк и Следственный комитет Оренбургской области.

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По данным полиции, несколько дней назад сосед захотел купить ребенка у проживавшего с ним 21-летнего оренбуржца. Силовики задержали мужчину 6 декабря, когда он получал деньги за своего сына. Следственный комитет опубликовал видео, на котором силовики задерживают мужчину и подсчитывают пятитысячные купюры. На видео МВД видно ребенка, лицо которого скрыто.

Следственный комитет завел против мужчины уголовное дело о торговле несовершеннолетним, ему грозит от 3 до 10 лет колонии. Следователи обратятся в суд с просьбой поместить мужчину в СИЗО.

Мать мальчика сейчас находится в колонии по другому делу, утверждает Ирина Волк. Следственный комитет сообщает, что ребенка поместили в «специализированное медицинское учреждение», его здоровью ничего не угрожает.

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В ноябре полиция задержала жителя Твери задержали за то, что он предлагал случайным людям на улице продать ему детей. На него составили административный протокол о «мелком хулиганстве». Мужчина объяснил, что был пьян и «неудачно пошутил с прохожими женщинами про покупку детей».

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