Банк случайно перевел клиенту 81 триллион долларов

Американский банк Citi ошибочно зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был перевести только 280 долларов. Перевод пропустили сотрудник отдела платежей и проверяющий, обязанностью которого является анализировать транзакции до того, как они будут одобрены для обработки, сообщила Financial Times.

Ошибочный перевод произошел в апреле прошлого года, но о нем стало известно только сейчас — благодаря внутреннему отчету о событии, который получили журналисты газеты. Согласно отчету, проблему с переводом удалось обнаружить только через полтора часа после того, как деньги были отправлены клиенту. Транзакцию обнаружил сотрудник, проверявший остатки на счетах Citibank, а отменить перевод получилось через несколько часов, рассказали FT два знакомых с событием источника.

На «Google Картах» нашли «НЛО под защитой танков» Оно расположено возле Долины Смерти в США. Речь о загадочной впадине посреди пустыни Интернет и мемы 10 минут чтения

По словам знакомых с инцидентом людей, перевод 81 триллиона долларов оказался возможен из-за ошибки при использовании резервной системы ручного ввода данных с «громоздким пользовательским интерфейсом». Ее особенностью является поле суммы, куда предварительно введены 15 нулей, которые проводящий транзакцию сотрудник должен каждый раз удалять, объяснили собеседники FT.

В Citibank заявили, что «банк и клиент не пострадали», а эпизод «подчеркнул постоянные усилия банка по устранению ручных процессов и автоматизации контроля», пишет FT.

Мы уехали в Сербию и купили там дом Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго Общество 9 минут чтения

Согласно внутреннему отчету, с которым ознакомилась газета, за прошлый год в Citi произошло десять подобных «почти промахов» — инцидентов, когда банк обрабатывал неправильные транзакции, но деньги удалось вернуть. Речь о суммах в миллиард долларов и больше. В 2023 году таких случаев было 13.

О подобных инцидентах не нужно сообщать регулирующим органам, поэтому полных открытых данных о том, как часто они происходят с американскими банками, не существует, пишет FT. Несколько бывших чиновников ведомств-регуляторов и банковских риск-менеджеров заявили журналистам, что случаи «близких промахов» на сумму более миллиарда долларов «являются необычными» для банковской системы США.