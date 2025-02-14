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Общество

Россиянка продала новорожденную дочь за тысячу долларов

10:53 14.02.2025

В Москве 21-летняя жительница продала свою дочь за тысячу долларов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 1 февраля москвичка родила девочку, а затем решила продать ее. Сделка состоялась в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Теперь женщине грозит статья о торговле людьми.

Близкий к силовикам Shot пишет, что силовики узнали о продаже двухнедельного ребенка через интернет и связались с продавцом. По данным телеграм-канала, во время сделки, которая была назначена в ночь с 13 на 14 февраля, женщина была не одна. Кого задержали вместе с ней, не сообщается. При этом Shot утверждает, что ребенку ничего не угрожает, сейчас он находится под присмотром медиков.

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Ранее в Красноярске 16-летняя школьница родила ребенка и выбросила его в мусоропровод своего дома. Ребенок умер. По данным прокуратуры Красноярского края, подозреваемая обратилась в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина болей школьницы — в недавних родах.

Отмечается, что школьница не состояла на учете в женской консультации. Врачам она сообщила, что после родов отдала новорожденного прохожей, рассказали в прокуратуре.

«Девушка с помощью своей матери родила живого ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на улице Львовской. Малыш скончался», — рассказала ТАСС старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова. 

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В надзорном органе сообщили, что прокуратура установит причины гибели новорожденного, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья. По факту произошедшего прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

ТАСС писал, что школьница учится в девятом классе и проживает в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и ее сожителем.

По предварительным данным управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, школьница самостоятельно родила ребенка в своей квартире на 22 неделе беременности. Во время допроса она сообщила, что скрывала от родственников свою беременность потому что боялась осуждения с их стороны.

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