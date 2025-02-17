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Политика

СМИ назвали вероятное количество европейских миротворцев в Украине

20:26 17.02.2025

Страны Европы рассматривают возможность отправки миротворческого контингента в Украину, его примерная численность может составить 25-30 тысяч солдат, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных европейских чиновников. В случае агрессии их численность может быть быстро увеличена.

Действия президента США Дональда Трампа, стремящегося к быстрому заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, вызывают беспокойство у политиков в Европе. Ни одна из европейских стран не приглашена на переговоры между Россией и США, а Белый дом исключил отправку своих войск на территорию Украины.

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Европейские страны рассматривают создание в Украине сил «устрашения» и «сдерживания» численностью в 25-30 тысяч человек. Они будут располагаться не на линии соприкосновения, но в случае агрессии страны Европы готовы оказать поддержку в виде отправки дополнительного контингента.

По информации The Washington Post, твердо уверены в отправке своих войск лишь Франция и Великобритания — Париж готов предоставить 10 тысяч солдат, Лондон заявил о своей готовности к такому шагу, но не объявил примерной численности войск. Всего же в обсуждении приняли участие около 12 стран, включая Польшу, Нидерланды, Германию, а также страны Северной Европы и Балтии.

Европейские политики ждут также конкретных мер поддержки со стороны США, а не только политических заявлений. The Washington Post отмечает, что страны Европы ожидают, что Вашингтон предоставит им дополнительные возможности для «разведки, наблюдения и рекогносцировки». Кроме того, европейским силам понадобится «некоторая помощь» и для ПВО.

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При этом консенсуса среди европейских стран нет — планы разрабатываются в спешке после недавних заявлений и действия Трампа, а политики пока не выработали даже решение на случай, если Россия нападает на миротворческий контингент.

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