СМИ: без помощи США Украина станет значительно слабее уже через полгода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены снизить темп ведения боевых действий без новой помощи США уже летом этого года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских экспертов, а также на американских чиновников.

Если это произойдет, ВСУ придется выбирать области, в которых они смогут разместить средства противовоздушной обороны. Боеприпасы к наиболее современным видам вооружений могут закончиться и раньше этого срока. По утверждению журналистов, страны Европы готовятся запустить их производство, но до начала поставок пройдет от 6 до 12 месяцев.

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При этом The Wall Street Journal утверждает, что страны ЕС, Великобритания и Норвегия за 2024 год отправили помощи больше, чем США — ее сумма составила около 25 миллиардов евро, а сейчас Европа ведет переговоры об увеличении этой суммы до 30 миллиардов. Но совокупная сумма помощи от США за все время полномасштабного конфликта между Россией и Украиной превышает всю поддержку от стран Европы вместе взятую. The Wall Street Journal называет сумму в 70 миллиардов долларов, президент Украины ранее называл сумму в 90 миллиардов долларов, а президент США Дональд Трамп — 350 миллиардов долларов.

Журналисты отметили, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в конгрессе «нет желания» принимать еще один законопроект о помощи Украине. Принятые при предыдущем президенте США Джо Байдене законы позволяют Трампу выделить Киеву оружия еще на 3,8 миллиардов долларов из запасов Пентагона без одобрения парламента. Однако опрошенные чиновники считают, что Трамп скорее всего попросит увеличить эту сумму, чтобы нарастить запасы вооружения самих США.

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The Wall Street Journal также отмечает, что возможное прекращение прямой помощи США Украине не означает, что американское оружие перестанет поступать в страну — его могут закупать для Киева страны Европы. Однако в планах Дональда Трампа может быть и сокращение военного производства, в таком случае это станет «ударом по Украине и Европе».

В настоящий момент Украина уже создала собственную военную промышленность — она самостоятельно финансирует 55% производства военной техники, Европа поставляет еще 25%, США — 20%.