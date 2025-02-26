СМИ рассказали о выброшенном не понравившемся жене «Порше» в мусорку

Обновлено. СМИ опровергли эту новость.

СМИ назвали историю о выкинутом на свалку автомобиле фейком Новости 2 минуты чтения

В подмосковных Мытищах уже несколько дней в мусорном контейнере лежит автомобиль марки «Порше» перевязанный красной лентой и с бантом на крыше. Машина уже стала достопримечательностью, с которой фотографируются жители близлежащих домов, пишет местный телеграм-канал. Baza и Shot утверждают, что выброшенный «Порше» — это не понравившийся подарок на 14 февраля.

Так, Baza со ссылкой на знакомых семьи пишет, что Сергей (имя изменено) хотел спасти свой брак с помощью «красивого подарка». Накануне 14 февраля он купил «Порше Макан» за три миллиона рублей. Телеграм-канал пишет, что машина была «слегка битая» после ДТП, но Сергей планировал ее починить и подарить супруге на 8 марта. Однако позже он передумала и подарил автомобиль на День всех Влюбленных, обещая позже его отремонтировать.

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«Алла (имя изменено) увидела битую машину, перевязанную бантом, восприняла это как издевку и отказалась от подарка. Тогда раздосадованный Сергей буквально выбросил автомобиль на помойку — в мусорный бак, как букет после праздников», — пишет Baza.

Знакомые семейной пары рассказали телеграм-каналу, что пока Сергей не решил, что делать с автомобилем дальше. В то же время в социальных сетях пишут, что за 12 дней, которые автомобиль провел в мусорном контейнере, с него уже сняли фары. Подробности того, как именно «Порше» оказался в контейнере — не сообщаются.

